Сенат США утвердил закон о санкциях против России

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против России, Ирана и КНДР, несмотря на возражения со стороны Белого дома, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

За законопроект проголосовало 98 сенаторов, против - всего два.

Палата представителей одобрила законопроект в начале недели, также подавляющим большинством голосов. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.