Сенат США утвердил Кристофера Рея на посту директора ФБР

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сенат США подавляющим большинством утвердил кандидатуру Кристофера Рея на должность директора ФБР.

Как передает Report, об этом сoобщил «Голос Америки».

За его кандидатуру проголосовало большинство из 100 сенаторов.

Он сменит на этом посту Джеймса Коми, уволенного по распоряжению президента Дональда Трампа в мае этого года.Лидеры обеих партий в верхней палате отвели на обсуждение кандидатуры Кристофера Рея четыре часа. При этом глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл особо подчеркнул необходимость «скорейшего» назначения главы спецслужбы, напомнив, что в комитете по юридическим вопросам Сената за утверждение Рея единогласно проголосовали все 20 членов комитета.