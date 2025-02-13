О нас

Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава Верхняя палата Конгресса США поддержала кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 23:33
Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Верхняя палата Конгресса США поддержала кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, за Кеннеди проголосовали 52 сенатора, а 48 проголосовали против.

На прошлой неделе комитет Сената по финансам проголосовал в поддержку Кеннеди-младшего. Его утвердили с разницей в один голос: все 14 республиканцев в комитете проголосовали за его кандидатуру, 12 демократов и один независимый член – против.

Американские СМИ напоминают, что глава Минздрава – ведомства с бюджетом $1,7 трлн, в частности, следит за рекомендациями в области вакцинации и за мерами по обеспечению общественного здравоохранения, за инспекциями больниц и контролем качества еды, обеспечением медицинским страхованием, изучением опасных заболеваний.

Кеннеди-младший – племянник президента Джона Кеннеди и сын генпрокурора Роберта Кеннеди. Он планировал участвовать в выборах президента США, но снял свою кандидатуру и поддержал Трампа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı kiçik Kennedini səhiyyə naziri vəzifəsinə təsdiq edib

Другие новости из категории

Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии
Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии
13 февраля 2025 г. 23:59
СМИ: Экс-премьера Франции задержали по подозрению в растрате средств
СМИ: Экс-премьера Франции задержали по подозрению в растрате средств
13 февраля 2025 г. 23:26
Главный тренер сборной РФ: Турнир Большого шлема в Баку станет шансом для молодых дзюдоистов
Главный тренер сборной РФ: Турнир Большого шлема в Баку станет шансом для молодых дзюдоистов
13 февраля 2025 г. 23:12
Мексика может подать в суд на Google за смену названия одноименного залива
Мексика может подать в суд на Google за смену названия одноименного залива
13 февраля 2025 г. 23:04
Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию
Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию
13 февраля 2025 г. 22:39
Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов
Самолет ВВС США доставил в Панаму первую группу депортированных мигрантов
13 февраля 2025 г. 22:16
Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины
Хегсет назвал Трампа отличным переговорщиком в контексте войны России против Украины
13 февраля 2025 г. 22:03
Рютте: Члены НАТО согласовали план восстановления оборонной промышленности стран альянса
Рютте: Члены НАТО согласовали план восстановления оборонной промышленности стран альянса
13 февраля 2025 г. 21:46
СМИ: Фермеры сорвали визит британского премьера на юго-восток Англии
СМИ: Фермеры сорвали визит британского премьера на юго-восток Англии
13 февраля 2025 г. 21:29
Авианосец США столкнулся с торговым судном у берегов Египта
Авианосец США столкнулся с торговым судном у берегов Египта
13 февраля 2025 г. 21:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi