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Сенат США утвердил кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат США утвердил кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Другие страны
4 октября 2023 г. 22:27
Сенат США утвердил кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Кандидатуру политика поддержали 67 сенаторов, 31 законодатель высказался против.

В ближайшее время пройдет церемония приведения О'Брайена к присяге. Он будет курировать, в частности, вопросы, касающиеся отношений с Россией. Пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии до конца марта занимала Карен Донфрид. О ее отставке ранее сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. В последние месяцы и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии была Юри Ким.

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