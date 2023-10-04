Сенат США утвердил кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Как передает Report , трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Кандидатуру политика поддержали 67 сенаторов, 31 законодатель высказался против.

В ближайшее время пройдет церемония приведения О'Брайена к присяге. Он будет курировать, в частности, вопросы, касающиеся отношений с Россией. Пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии до конца марта занимала Карен Донфрид. О ее отставке ранее сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. В последние месяцы и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии была Юри Ким.