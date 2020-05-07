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Сенат США утвердил кандидатуру на пост директора центра по контрразведке

Сенат США утвердил кандидатуру на пост главы центра по контрразведке

Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Иванины на пост директора национального центра по контрразведке и безопасности. Как передает Report, об этом  сообщается на сайте американского сената.

"Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7", - говорится в сообщении на сайте.

Иванина был назначен на пост главы центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, координирующего более полутора десятков разведывательных ведомств США, еще в 2014 году, а в 2018 он был выдвинут кандидатом на пост директора для подтверждения в сенате. Однако один из сенаторов заблокировал голосование. 

Как сообщает Politico, назначение Иванины было подтверждено после двух лет ожидания, после чего он стал первым директором центра, утвержденным сенатом.

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