Сенат США утвердил экс-координатора Совета национальной безопасности по Азербайджану послом в Украине

Сенат Конгресса США единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.

Сенат Конгресса США единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.

Как передает Report со ссылкой на сайт верхней палаты американского законодательного органа, в ближайшее время пройдет церемония приведения Бринк к присяге.

Должность главы диппредставительства США в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Временным поверенным в делах США в Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года покинула этот пост по требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Свое первое назначение за границу Бринк получила в посольство США в Белграде в 1997-1999 годах, в разгар войны на Балканах. После Сербии было назначение сотрудницей американского посольства на Кипре, где она работала до 2002 года.

После этого Бринк несколько лет была специальным помощником заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам. Она занималась вопросами внешнеполитических отношений Вашингтона с южно-европейскими державами.

В 2005-2008 годах она возглавляла политико-экономический отдел посольства США в Тбилиси.

После этого Бриджит Бринк на несколько лет возвращалась в Вашингтон, где она была назначена заместителем директора департамента по делам Южной Европы в Госдепе США. В этот же период, когда президентом США был Барак Обама, она вошла в состав Совета национальной безопасности как координатор развития отношений Вашингтона со странами Эгейского моря и Южного Кавказа (Турция, Греция, Кипр, Грузия, Азербайджан, Армения).

В 2011 году Бринк вновь вернулась в Грузию – на этот раз уже как замглавы дипмиссии США в Тбилиси. Затем ее перевели на аналогичную должность в американское посольство в Ташкенте, где она работала в 2014-2015 годах. После Узбекистана ее назначили заместителем помощника американского госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии. На этом посту она отвечала за проблематику затяжных конфликтов в Европе, а также отношений США с Восточной Европой и странами Кавказа.

В мае 2019 года Бриджит Бринк была впервые назначена послом США. Дональд Трамп делегировал ее представлять Соединенные Штаты в Словакии.