Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов проведет голосование по законопроекту о предоставлении Украине помощи на 40 млрд долларов. Голосование состоится в 18:30.

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов проведет голосование по законопроекту о предоставлении Украине помощи на 40 млрд долларов. Голосование состоится в 18:30.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Сената.

"В 11:30 Сенат приступит к двум голосованиям по следующим вопросам: Переговоры по HR 7691, пакету дополнительной помощи Украине. Прохождение HR 7691, пакета дополнительной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Президент США Джо Байден 7 мая объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, который в частности предусматривает обеспечение артиллерийскими боеприпасами, радарами и другим военным оборудованием.