Сенат США рассмотрит прекращение продажи оружия Саудовской Аравии

Законопроект о временном прекращении торговли оружием с Саудовской Аравией внесен на рассмотрение Сената США. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Законопроект о временном прекращении торговли оружием с Саудовской Аравией внесен на рассмотрение Сената США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в законопроекте, предлагается временно, сроком на 1 год, приостановить прямые коммерческие и зарубежные военные продажи Королевству Саудовская Аравия. Запрет должен распространяться на вооружение и боеприпасы.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вопрос о пересмотре отношений с Саудовской Аравией. Такая позиция Белого дома объясняется ситуацией с добычей нефти: Саудовская Аравия, как и другие страны ОПЕК+, приняла решение о сокращении добычи нефти.