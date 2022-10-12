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Сенат США рассмотрит прекращение продажи оружия Саудовской Аравии

Сенат США рассмотрит прекращение продажи оружия Саудовской Аравии Законопроект о временном прекращении торговли оружием с Саудовской Аравией внесен на рассмотрение Сената США. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
12 октября 2022 г. 02:18
Сенат США рассмотрит прекращение продажи оружия Саудовской Аравии

Законопроект о временном прекращении торговли оружием с Саудовской Аравией внесен на рассмотрение Сената США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в законопроекте, предлагается временно, сроком на 1 год, приостановить прямые коммерческие и зарубежные военные продажи Королевству Саудовская Аравия. Запрет должен распространяться на вооружение и боеприпасы.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вопрос о пересмотре отношений с Саудовской Аравией. Такая позиция Белого дома объясняется ситуацией с добычей нефти: Саудовская Аравия, как и другие страны ОПЕК+, приняла решение о сокращении добычи нефти.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanına silah satışını dayandıran qanun ABŞ Senatına təqdim edilib

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