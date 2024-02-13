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Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Украине

Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Украине Сенат Конгресса США поддержал проведение на этой неделе финального голосования по пакетному законопроекту о помощи Израилю и Украине, не содержащему положений об ужесточении мер контроля на южной американской границе.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 07:42
Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Украине

Сенат Конгресса США поддержал проведение на этой неделе финального голосования по пакетному законопроекту о помощи Израилю и Украине, не содержащему положений об ужесточении мер контроля на южной американской границе.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Сенаторы согласились ограничить 30 часами дебаты по законопроекту, предусматривающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. В пользу этого высказались 66 сенаторов, 33 выступили против.

Таким образом, финальное голосование по законопроекту может пройти 14 февраля. В случае одобрения в Сенате он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

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