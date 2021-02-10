Сенат США признал импичмент Трампу конституционным

Американские сенаторы согласились рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу, отвергнув доводы защиты о неконституционности такого процесса в отношении бывшего президента

Американские сенаторы согласились рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу, отвергнув доводы защиты о неконституционности такого процесса в отношении бывшего президента.

Как передает Report со ссылкой на Asscoiated Press, по итогам голосования конституционным процесс об импичменте экс-президенту назвали 56 сенаторов, против высказались 44 члена Сената США. Среди проголосовавших "за" оказалось шесть представителей Республиканской партии, членом которой является Трамп. Это Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по этому вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным (в том числе пять республиканцев), а 45 - противозаконным.