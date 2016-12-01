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    Сенат США принял законопроект о продлении на 10 лет санкций против Ирана

    Если бы Конгресс не продлил эти полномочия, то они бы истекли уже 31 декабря этого года

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США поддержал в четверг ранее принятый Палатой представителей законопроект о продлении на 10 лет действия нынешнего закона о санкциях против Ирана.

    Как передает Report, документ позволяет президенту США вводить ограничения против тех, кто причастен к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновен в нарушении прав человека.

    Если бы Конгресс не продлил эти полномочия, то они бы истекли уже 31 декабря этого года.

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