Сенат США принял законопроект о продлении на 10 лет санкций против Ирана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США поддержал в четверг ранее принятый Палатой представителей законопроект о продлении на 10 лет действия нынешнего закона о санкциях против Ирана.

Как передает Report, документ позволяет президенту США вводить ограничения против тех, кто причастен к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновен в нарушении прав человека.

Если бы Конгресс не продлил эти полномочия, то они бы истекли уже 31 декабря этого года.