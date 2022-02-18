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Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины Сенат США в четверг вечером единогласно принял резолюцию в поддержку Киева.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 09:21
Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США в четверг вечером единогласно принял резолюцию в поддержку Киева.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

Резолюцию инициировали сенаторы Жанна Шахин и Роб Портман.

"Документ посылает сигнал о том, что сенат Соединенных Штатов, демократы и республиканцы едины в защите Украины", - заявил лидер большинства в сенате Чарльза Шумера.

Газета напоминает, что судьба резолюции была в подвешенном состоянии, так как ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что будет возражать против ее быстрого прохождения без внесения изменений в документ. Поскольку сенаторы хотели ускорить принятие резолюции, им требовалась поддержка всех 100 членов верхней палаты Конгресса.

Издание отмечает, что авторы резолюции внесли изменения. Они, в частности, уточнили, что резолюция, которая не имеет юридической силы, не должна рассматриваться как разрешение на применение военной силы против России или разрешение на ввод войск США на Украину.

Резолюция была принята из-за того, что сенаторы так и не смогли договориться по двухпартийному законопроекту по санкциям в отношении России, инициированному демократом Бобом Менендесом.

В то же время республиканцы в сенате во вторник обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

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Версия на английском языке US Senate passes resolution supporting Ukraine amid invasion fears

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