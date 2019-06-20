​Сенат США принял резолюции против планов по продаже оружия Эр-Рияду

Сенат Конгресса США одобрил 22 резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны прекратить заключать сделки по продаже американского оружия Саудовской Аравии и другим арабским странам без их одобрения Конгрессом.

Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Резолюции поддержали более половины сенаторов.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции.