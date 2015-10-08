Сенат США принял проект военного бюджета, учитывающий помощь Украине

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сенат конгресса США вслед за палатой представителей проголосовал в среду за проект военного бюджета на 2016 финансовый год, который предполагает военную помощь Украине — как ожидается, президент Обама наложит вето на этот закон, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

В частности, из 612 миллиардов общих расходов бюджета предполагается выделить 300 миллионов долларов на предоставление Украине помощи в военной и разведывательной сфере, включая боевое оружие, боеприпасы, беспилотники, противотанковое оружие и минометы. Тратить ли эти средства, и если да, то каким образом, должны решать совместно Пентагон и госдепартамент США.

Президент США Барак Обама намерен наложить вето на законопроект по причинам, которые не имеют отношения к Украине. Администрация США выступает против законопроекта, поскольку он увеличивает затраты на оборону в целом.

У республиканцев, контролирующих обе палаты конгресса США, нет достаточного количества голосов для того, чтобы преодолеть вето президента. Таким образом, после президентского вето консультации должны возобновиться.