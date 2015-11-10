Сенат США принял пересмотренный оборонный бюджет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сенат США принял во вторник пересмотренный оборонный бюджет, за который ранее проголосовала палата представителей конгресса. Новый более чем 600-миллиардный оборонный бюджет сохраняет ключевые характеристики предыдущего, на который наложил вето президент Барак Обама. В частности, он продлевает запрет на закрытие тюрьмы для иностранных подозреваемых в терроризме в Гуантанамо на Кубе, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Также в законе предусмотрено разрешение на расходы на помощь Украине оружием в размере 300 миллионов долларов, если администрация сочтет это необходимым. В условиях перемирия на востоке Украины, которое в целом соблюдается уже более двух месяцев, Белый дом не делает никаких намеков на то, что такая помощь будет предоставлена.

Пока неизвестно, будет ли Обама накладывать вето на новый вариант оборонного бюджета.