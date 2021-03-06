Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер объемом $1,9 трлн

Сенат Конгресса США принял в субботу в ходе длившегося с пятницы заседания пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов США.

Сенат Конгресса США принял в субботу в ходе длившегося с пятницы заседания пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта выступили 50 законодателей, против - 49.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование различные поправки, однако большинство их них было отклонено. Теперь несколько измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту. Демократы рассчитывают принять документ до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице.

В четверг пакет экономических мер прошел процедурное голосование в Сенате лишь благодаря вице-президенту США Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректив.

В частности, принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит 300 долларов США, программа пособий продлится до 6 сентября.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов США непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов США должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.