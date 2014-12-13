Сенат США принял оборонный бюджет на 2015-й год в размере $577 млрд.

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сенат США вслед за палатой представителей принял в пятницу оборонный бюджет на 2015-й финансовый год в размере $577 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, данный законопроект предполагает 496-миллиардные базовые расходы на вооруженные силы и еще $64 млрд. на операции за рубежом, в том числе в Афганистане, Ираке и Сирии. В оборонном бюджете предусмотрена официальная поддержка конгресса операции Пентагона против боевиков группировки "Исламское государство".

Палата представителей Конгресса уже одобрила этот документ 4 декабря. Это означает, что теперь законопроект направляется на подпись президенту США Бараку Обаме.