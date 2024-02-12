Сенат США приблизил голосование за помощь Украине

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"За" окончательное голосование высказались 67 сенаторов, 27 были против.

Восемнадцать республиканцев поддержали законопроект после того, как Дональд Трамп, доминирующий республиканский кандидат на пост главы Белого дома, раскритиковал его, заявив, что иностранная помощь должна предоставляться в форме кредита.

Вместе с тем, после принятия Сенатом законопроект будет передан в контролируемую республиканцами Палату представителей, где его ждет неопределенное будущее.

Законопроект может продвигаться быстрее, если демократы и республиканцы договорятся об ускорении его рассмотрения. Но пока что такая договоренность не достигнута.

Он включает $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля в его войне против ХАМАСа и $4,83 млрд на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

Проект также предусматривает предоставление $9,15 млрд. гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Украине и других конфликтных зонах по всему миру.