О нас

Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до конца сентября Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября).
Другие страны
8 марта 2024 г. 23:48
Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября).

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Законопроект включает в себя финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для его одобрения в верхней палате Конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. В поддержку законопроекта выступили 63 законодателя, против - 35 сенаторов.

Ранее инициативу поддержала Палата представителей полного состава.

Теперь документ направится на стол президента США Джо Байдена. Подписание американским лидером позволит не допустить частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı hökumətin sentyabrın sonuna kimi maliyyələşdirilməsini dəstəkləyib

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
2 марта 2024 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi