Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября).

Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение средств на обеспечение работы некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в стране 30 сентября).

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Законопроект включает в себя финансирование отдельных ведомств на сумму более $460 млрд. Для его одобрения в верхней палате Конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. В поддержку законопроекта выступили 63 законодателя, против - 35 сенаторов.

Ранее инициативу поддержала Палата представителей полного состава.

Теперь документ направится на стол президента США Джо Байдена. Подписание американским лидером позволит не допустить частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования