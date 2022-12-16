О нас

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 23 декабря

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 23 декабря Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 23 декабря.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 07:59
Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 23 декабря

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 23 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Законопроект поддержал 71 сенатор, 19 проголосовал против. Он нацелен на то, чтобы дать законодателям время завершить разработку полноценного проекта бюджета страны. Мера обеспечивает временное финансирование правительства с 16 до 23 декабря.

Эту инициативу ранее одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Если законопроект не будет окончательно утвержден до полуночи 16 декабря по местному времени, некоторые федеральные ведомства вынуждены будут приостановить работу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US Senate supports extension of gov’t funding until December 23

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
9 декабря 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi