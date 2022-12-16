Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 23 декабря

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 23 декабря.

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 23 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Законопроект поддержал 71 сенатор, 19 проголосовал против. Он нацелен на то, чтобы дать законодателям время завершить разработку полноценного проекта бюджета страны. Мера обеспечивает временное финансирование правительства с 16 до 23 декабря.

Эту инициативу ранее одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Если законопроект не будет окончательно утвержден до полуночи 16 декабря по местному времени, некоторые федеральные ведомства вынуждены будут приостановить работу.