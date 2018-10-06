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    Сенат США поддержал кандидатуру Кавано на пост судьи

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Американский сенат проголосовал за выдвижение Бретта Кавано на пост судьи в Верховный суд.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что в поддержку кандидатуры Кавано выступил 51 сенатор, а против — 49. Финальное голосование должно пройти в субботу 6 октября.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в "Твиттере", что гордится таким решением сената.

    "Очень горжусь тем, что cенат США проголосовал за то, чтобы продолжить процедуру утверждения судьи Бретта Кавано", — написал глава Белого дома.

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