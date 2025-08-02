Сенат США отложил рассмотрение санкций против России

Сенат США, вероятно, не примет новый законопроект об антироссийских санкциях до конца лета.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Hill.
Уточняется, что Сенат завершает рабочую сессию в начале августа и сенаторы отправятся в свои штаты. Работу в Вашингтоне они возобновят только в начале сентября.
"Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России", - говорится в материале.
По данным издания, некоторые сенаторы выступали за принятие законопроекта до ухода на каникулы, однако в итоге решение этого вопроса они передали президенту США Дональду Трампу. Таким образом, американскому лидеру самостоятельно придется решить, стоит ли ему выполнять угрозы о введении санкций против России и ее торговых партнеров.
При этом, пишет газета, многие демократы считают, что Трамп не сделает этого в полной мере. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон хочет достичь договоренностей с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта через 10 дней, пригрозив в противном случае введением импортных пошлин на товары из РФ.