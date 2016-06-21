​Сенат США отклонил все поправки, ужесточающие проверки при продаже оружия

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/Сенат США в понедельник отклонил все четыре поправки к законодательству, которые предполагали усиление контроля за продажей огнестрельного оружия в стране.

Как передает Report, об этом сообшает РИА Новости. Ни один из законопроектов не набрал нужных 60 голосов (всего в сенате 100 членов).

Документы были внесены на рассмотрение вскоре после трагедии в Орландо, где 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе 49 человек и ранил более 50. Преступник был ликвидирован полицией.

Позже стало известно, что в ходе атаки на клуб он звонил в службу 911 и заявлял о своей поддержке группировки "Исламское государство", однако данных о том, что преступник действовал по прямому указанию террористов, у следствия пока нет.