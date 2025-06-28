Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей.

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей.

Как передает Report , трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Решение отклонить резолюцию, предложенную демократом Тимом Кейном, поддержали 53 сенатора, еще 47 законодателей выступили против. Один демократ - Джон Феттерман - проголосовал за то, чтобы отклонить резолюцию, один республиканец - Рэнд Пол - против этого.

Голосование, по мнению местных экспертов, показало, что контролирующие обе палаты Конгресса республиканцы и некоторые демократы готовы предоставить Трампу свободу для военных действий против Тегерана. Многие демократы и даже часть республиканцев заявляли, что Белый дом должен был запросить разрешение у Конгресса, прежде чем проводить удары по иранским ядерным объектам.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. В последние дни ряд членов Конгресса подготовил резолюции, обязывающие Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов еще не принят.