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Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей.
Другие страны
28 июня 2025 г. 05:39
Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по ударам в Иране

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая воспрепятствовала бы проведению президентом Дональдом Трампом военных действий в Иране без разрешения американских законодателей.

Как передает Report, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Решение отклонить резолюцию, предложенную демократом Тимом Кейном, поддержали 53 сенатора, еще 47 законодателей выступили против. Один демократ - Джон Феттерман - проголосовал за то, чтобы отклонить резолюцию, один республиканец - Рэнд Пол - против этого.

Голосование, по мнению местных экспертов, показало, что контролирующие обе палаты Конгресса республиканцы и некоторые демократы готовы предоставить Трампу свободу для военных действий против Тегерана. Многие демократы и даже часть республиканцев заявляли, что Белый дом должен был запросить разрешение у Конгресса, прежде чем проводить удары по иранским ядерным объектам.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. В последние дни ряд членов Конгресса подготовил резолюции, обязывающие Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов еще не принят.

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