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Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат Конгресса США в понедельник одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill.

Инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики стран, которые, по версии вашингтонской администрации, могли вмешиваться в американские выборы.

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