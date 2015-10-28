Сенат США одобрил законопроект о кибербезопасности

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Верхняя палата конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о кибербезопасности, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Документ расширяет защитные меры для компаний, которые согласятся добровольно делиться с правительством информацией о киберугрозах.

Законопроект налагает ограничения на иски, которые могут быть поданы из-за обмена такой информацией. В частности, он освобождает от уголовной ответственности за халатность и нарушение мер безопасности компании, которые сообщат правоохранительным органам о подозрительной активности хакеров в их системах.

Как отмечают политологи, законопроект стал первой серьезной попыткой начать борьбу с хакерскими атаками, число которых стремительно возросло за последние несколько лет. Атакам подвергаются как частные предприятия, так и государственные учреждения.

На прошлой неделе Белый дом поддержал законопроект, однако предложил внести некоторые изменения, прежде чем документ ляжет на стол президента.

В апреле этого года документ был одобрен палатой представителей американского конгресса. В прошлом подобные инициативы блокировались из опасений по поводу нарушения приватности, однако серьезные хакерские атаки изменили отношение к проблеме.

В июле этого года из-за действий хакеров пострадал Пентагон, сообщивший о подозрительной активности на серверах электронной почты Комитета начальников штабов армии США.