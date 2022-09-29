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Сенат США одобрил выделение $12,4 млрд Украине

Сенат США одобрил выделение $12,4 млрд Украине Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 23:37
Сенат США одобрил выделение $12,4 млрд Украине

Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Washington Post.

Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Законопроект еще должна поддержать Палата представителей, в которой голосование назначено на 30 сентября.

Напомним, ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов.

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