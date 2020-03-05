​Сенат США одобрил выделение миллиардов на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект по выделению 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Документ направляется на подпись президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из итогов голосования.

В поддержку выделения средств высказалось подавляющее большинство сенаторов. Ранее эту меру одобрила палата представителей США. Как ожидается, Трамп подпишет данный документ.

Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу с вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.

Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом, общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будет гораздо выше.