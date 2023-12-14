Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $886 млрд на 2024 год

Сенат Конгресса поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд.

Сенат Конгресса поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд.

Как сообщает Report , голосование транслировалось на официальном сайте законодательного органа США.

В пользу проекта высказались 62 сенатора, против проголосовали 10 законодателей. После одобрения Сенатом документ объемом 3 тыс. страниц будет направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета.