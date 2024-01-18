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Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта Сенат Конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.
Другие страны
18 января 2024 г. 23:42
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Сенат Конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.

Как передает Report, заседание транслировалось на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ожидается, что 18 января Палата представителей Конгресса утвердит этот проект, после чего документ подпишет президент США Джо Байден.

Одобрить инициативу необходимо до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся, в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı martın əvvəlinə kimi departamentlərin maliyyələşdirilməsini təsdiqləyib

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