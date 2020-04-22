Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за выделение 484 млрд долларов США на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Большая часть суммы - 320 млрд долларов США пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса.

Около 60 млрд долларов США из этой суммы пойдет на программу кредитования небольших предприятий, которые обычно испытывают проблемы с доступом к кредитам, о чем ранее попросили демократы. Ранее власти США уже выделяли 350 млрд долларов США на финансирование РРР, однако в апреле эти деньги закончились.

Еще 60 млрд долларов США будет выделено на программу займов и грантов по программе, которая поддерживает предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий.

В случае, если закон будет принят, 75 млрд долларов США получат больницы, а еще 25 млрд долларов направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

После одобрения сенатом, пакет экономической помощи поступит на рассмотрение палаты представителей. Ожидается, что она одобрит новый ряд антикризисных мер уже в четверг, 23 апреля. После этого президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.