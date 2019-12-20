Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Сенат Конгресса США одобрил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Биган заменит Джона Салливана, которого сенаторы ранее утвердили на должность посла в Москве. При этом он останется спецпредставителем по КНДР. В ближайшее время Биган будет приведен к присяге.

17 октября Трамп предложил верхней палате высшего законодательного органа США рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту.