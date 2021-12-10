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Сенат США одобрил инициативу, позволяющую утвердить повышение потолка госдолга

Сенат США одобрил инициативу, позволяющую утвердить повышение потолка госдолга Сенат Конгресса США в четверг принял инициативу, которая поможет в ближайшее время утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 05:24
Сенат США одобрил инициативу, позволяющую утвердить повышение потолка госдолга

Сенат Конгресса США в четверг принял инициативу, которая поможет в ближайшее время утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

В поддержку документа высказались 59 законодателей, 35 проголосовали против.

Нижняя палата Конгресса ранее на этой неделе утвердила аналогичную инициативу. Как поясняет газета The Hill, теперь документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. После этого в обеих палатах должно будет пройти голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга, для его утверждения потребуется простое большинство голосов, которое есть у демократов и в Сенате, и в Палате представителей. Законодатели пока не объявили, на сколько будет предложено повысить лимит заимствований, уточняет The Hill.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, речь идет о единоразовом использовании данной меры, одобренная Конгрессом инициатива не предполагает, что в дальнейшем все законопроекты о потолке госдолга будут утверждаться по ускоренной процедуре.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов США, до 28,9 трлн долларов США, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.

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