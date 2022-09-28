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Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства

Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства Сенат Конгресса США одобрил во вторник проведение дебатов по законопроекту о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов США дополнительной помощи Украине.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 06:06
Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства

Сенат Конгресса США одобрил во вторник проведение дебатов по законопроекту о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов США дополнительной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведет телеканал C-span.

Инициативу поддержали 72 сенатора, 23 законодателя проголосовали против.

Законопроект, который включает временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть одобрен Конгрессом до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.

Документ предусматривает выделение $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".

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