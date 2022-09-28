Сенат США одобрил дебаты по законопроекту о продолжении финансирования правительства

Сенат Конгресса США одобрил во вторник проведение дебатов по законопроекту о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 млрд долларов США дополнительной помощи Украине.
Инициативу поддержали 72 сенатора, 23 законодателя проголосовали против.
Законопроект, который включает временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть одобрен Конгрессом до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.
Документ предусматривает выделение $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".