Сенат США не принял предложения по прекращению "шатдауна"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сенат США не принял предложение президента страны Дональда Трампа по прекращению так называемого "шатдауна" – временной остановки правительства страны, которая длится уже больше месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также голосование не прошла инициатива Демократической партии. При голосовании ни один документ не набрал необходимых 60 голосов.

Из-за остановки работы правительства около 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.

В связи с этом, по данным СNN, Белый дом готовит для президента США Дональда Трампа проект экстренной декларации об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы. Если решение о чрезвычайном положении вступит в силу, администрация Трампа намерена выделить 7 млрд долларов США на строительство стены на границе с Мексикой. Телеканал отмечает, что если Трамп введет чрезвычайное положение, демократы смогут оспорить его в суде.

Напомним, что 22 декабря правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования в результате провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.