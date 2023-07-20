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Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении пятой статьи НАТО

Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении пятой статьи НАТО Члены Сената Конгресса США не приняли предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), обязывающую Конгресс объявлять войну в случае задействования пятой статьи Североатлантического договора о к
Другие страны
20 июля 2023 г. 06:22
Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении пятой статьи НАТО

Члены Сената Конгресса США не приняли предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), обязывающую Конгресс объявлять войну в случае задействования пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Для принятия поправки, автором которой был сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), требовалось 60 голосов сенаторов. Однако за нее высказались всего 16 человек, против - 83.

Также в среду Сенат одобрил другую, связанную с НАТО инициативу, запрещающую любому американскому президенту в одностороннем порядке без одобрения Конгресса объявлять о выходе США из состава Североатлантического альянса. За нее проголосовали 65 сенаторов, против - 28. "Америка сильна сама по себе, но с союзниками она еще сильнее. Конгресс поддерживает этот исторический союз", - отреагировал в Twitter на результаты голосования сенатор Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния), который представил эту поправку в соавторстве с сенатором Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

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