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Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции

Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции Американские сенаторы в субботу приступили к обсуждению пакета инициатив, направленных на снижение инфляции, которые предусматривают выделение властями США примерно $400 млрд.
Другие страны
7 августа 2022 г. 09:11
Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции

Американские сенаторы в субботу приступили к обсуждению пакета инициатив, направленных на снижение инфляции, которые предусматривают выделение властями США примерно $400 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект включает в себя целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов на здравоохранение для граждан, а также по противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогов для крупных корпораций, что должно частично обеспечить средства, необходимые для предлагаемых программ.

Власти США рассчитывают, что все это в перспективе позволит обеспечить снижение инфляции в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая в США Демократическая партия.

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