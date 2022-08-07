Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив по снижению инфляции

Американские сенаторы в субботу приступили к обсуждению пакета инициатив, направленных на снижение инфляции, которые предусматривают выделение властями США примерно $400 млрд.

Американские сенаторы в субботу приступили к обсуждению пакета инициатив, направленных на снижение инфляции, которые предусматривают выделение властями США примерно $400 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, законопроект включает в себя целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов на здравоохранение для граждан, а также по противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогов для крупных корпораций, что должно частично обеспечить средства, необходимые для предлагаемых программ.

Власти США рассчитывают, что все это в перспективе позволит обеспечить снижение инфляции в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая в США Демократическая партия.