Сенат США готовится расширить санкции против России

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун представили на рассмотрение Сената США законопроект, который предусматривает расширение санкций против России.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, согласно законопроекту, санкции вводятся против "коррумпированных российских представителей", против причастных к нарушению прав человека, поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах России.

Кроме того, новые санкции предполагается ввести против тех, кто пытается обойти существующие, против российских предприятий в сфере добычи ископаемых, металлургии и железных дорог.

Также предполагается расширение возможностей Минфина США по преследованию незаконной деятельности российских олигархов в США.