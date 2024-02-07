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Сенат США: Голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет 7 февраля

Сенат США: Голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет 7 февраля Процедурное голосование в Сенате Конгресса США по пакетному законопроекту по помощи Украине, Израилю, а также по ужесточению мер контроля на южной границе США состоится 7 февраля, несмотря на то, что республиканцы уже исключили его одобрение.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 01:22
Сенат США: Голосование по законопроекту о помощи Украине пройдет 7 февраля

Процедурное голосование в Сенате Конгресса США по пакетному законопроекту по помощи Украине, Израилю, а также по ужесточению мер контроля на южной границе США состоится 7 февраля, несмотря на то, что республиканцы уже исключили его одобрение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) на пресс-конференции.

"Как я сказал, мы намерены проголосовать по законопроекту. Мы продвинемся вперед", - сказал он. "Мы будем продолжать", - добавил Шумер. В опубликованном его аппаратом заявлении уточняется, что речь идет о процедурном голосовании. В декабре 2023 года аналогичный законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее отметил, что законопроект не будет одобрен Конгрессом США и не станет законом. "Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон вполне ясно дал нам понять, что это никогда не станет законом", - сказал он на пресс-конференции.

Сенат Конгресса США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Договоренности объединяют средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".

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