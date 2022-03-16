Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Как передает Report, об этом сообщают Reuters и Associated Press .

Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами от обеих партий.

Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина.

Резолюция призывает Международный уголовный суд в Гааге и другие страны провести расследование в отношении президента России Владимира Путина и российских военных, относительно совершенных во время вторжения РФ в Украину.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, демократы объединились с республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности.