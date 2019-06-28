Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35

Проект оборонного бюджета на 2020 год, принятый сенатом США, содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по итогам голосования в верхней палате конгресса за документ высказались 86 сенаторов, а против – восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.

Как следует из текста законопроекта, из запрета может быть сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что правительство Турции не получает ЗРК С–400 из России.