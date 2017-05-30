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    Сенат Нидерландов поддержал ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

    На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз, сообщает Report cо ссылкой на УНИАН. 

    Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената, в состав которого входят 75 депутатов.

    Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

    Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение.

    По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

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