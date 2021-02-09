Сенат Конгресса США утвердил нового министра

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. За его назначение проголосовали 87 сенаторов, 7 высказались против

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. За его назначение проголосовали 87 сенаторов, 7 высказались против.

Как передает Report, в ближайшее время 51-летний Макдоноу будет приведен к присяге.

Ранее он занимал пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Макдоноу также был заместителем помощника Обамы по национальной безопасности.

Министерство по делам ветеранов - второе по величине в США правительственное ведомство после Минобороны.