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Сенат Конгресса США утвердил нового министра

Сенат Конгресса США утвердил нового министра Сенат Конгресса США утвердил в понедельник выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. За его назначение проголосовали 87 сенаторов, 7 высказались против
Другие страны
9 февраля 2021 г. 04:12
Сенат Конгресса США утвердил нового министра
Денис Макдоноу

Сенат Конгресса США утвердил в понедельник выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. За его назначение проголосовали 87 сенаторов, 7 высказались против.

Как передает Report, в ближайшее время 51-летний Макдоноу будет приведен к присяге.

Ранее он занимал пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Макдоноу также был заместителем помощника Обамы по национальной безопасности.

Министерство по делам ветеранов - второе по величине в США правительственное ведомство после Минобороны.

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