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Сенат Конгресса США утвердил Латника на пост главы Минторга

Сенат Конгресса США утвердил Латника на пост главы Минторга Сенат Конгресса США утвердил на пост американского министра торговли Говарда Латника.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 04:27
Сенат Конгресса США утвердил Латника на пост главы Минторга

Сенат Конгресса США утвердил на пост американского министра торговли Говарда Латника.

Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

13 февраля Латник прошел процедурное голосование в Сенате, в поддержку его кандидатуры высказались 52 сенатора, 45 выступили против. Ранее утвердить кандидатуру Латника на посту главы Минторга США рекомендовал комитет Сената по коммерции, науке и транспорту.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Латника кандидатом на должность министра торговли в своей администрации в ноябре 2024 года. Республиканец тогда отметил, что Латник, являющийся председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, "возглавит тарифную и торговую повестку" новой администрации.

Латник на слушаниях в упомянутом комитете выступил за введение Вашингтоном "всесторонних пошлин". Он заверил, что такой шаг позволит США "добиться взаимности, справедливости и уважения" в торговых отношениях. Латник выразил уверенность в том, что США следует особое внимание уделить введению пошлин в отношении продукции из Китая.

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