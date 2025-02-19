Сенат Конгресса США утвердил Латника на пост главы Минторга

Сенат Конгресса США утвердил на пост американского министра торговли Говарда Латника.
Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал
13 февраля Латник прошел процедурное голосование в Сенате, в поддержку его кандидатуры высказались 52 сенатора, 45 выступили против. Ранее утвердить кандидатуру Латника на посту главы Минторга США рекомендовал комитет Сената по коммерции, науке и транспорту.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Латника кандидатом на должность министра торговли в своей администрации в ноябре 2024 года. Республиканец тогда отметил, что Латник, являющийся председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, "возглавит тарифную и торговую повестку" новой администрации.
Латник на слушаниях в упомянутом комитете выступил за введение Вашингтоном "всесторонних пошлин". Он заверил, что такой шаг позволит США "добиться взаимности, справедливости и уважения" в торговых отношениях. Латник выразил уверенность в том, что США следует особое внимание уделить введению пошлин в отношении продукции из Китая.