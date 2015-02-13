Сенат Конгресса США утвердил Эштона Картера в качестве нового министра обороны страны

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США в четверг утвердил Эштона Картера в качестве нового министра обороны страны.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что на данный момент голосование продолжается, однако за его кандидатуру уже проголосовало необходимое большинство. Голоса "за" отдали 80 сенаторов из 100. "Против" пока проголосовали четыре законодателя.

Кандидатура 60-летнего Картера была выдвинута президентом Бараком Обамой в конце прошлого года. На посту главы Пентагона он сменит Чака Хейгела.