Сенат Конгресса США одобрил версию проекта военного бюджета на 2021 год

Сенат Конгресса США в четверг одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), в котором "стратегической конкуренции с Россией" отводится приоритетная роль.

Сенат Конгресса США в четверг одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), в котором "стратегической конкуренции с Россией" отводится приоритетная роль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Согласно трансляции, 86 сенаторов поддержали документ, 14 высказались против.

Документ среди прочего обязывает американскую администрацию ужесточить санкции в отношении "Северного потока - 2". Речь идет о введении рестрикций в отношении компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода. В принятом во вторник конгрессменами проекте оборонного бюджета также содержится статья об ужесточении ограничений в отношении "Северного потока - 2".

Как отмечается в документе, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов США.

Сенатский проект выделяет 636,4 млрд долларов США в качестве бюджета Пентагона, 25,9 млрд долларов США - на программы национальной безопасности в рамках министерства энергетики и 69 млрд долларов США - на проведение военных операций за рубежом.

Напомним, что во вторник свою версию проекта оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен Д.Трампу на подпись.