Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 750 млрд долларов

Сенат Конгресса США проголосовал 86 голосами против 8 за одобрение проекта военного бюджета Соединенных Штатов на 2020-й финансовый год (начнется 1 октября). Как передает Report, размер бюджета утвержден в объеме 750 млрд долларов.

В частности, на проведение операций за рубежом предусматривается 75,9 млрд долларов.

В нижней палате Конгресса также рассматривается проект военного бюджета. Затем сенаторам и конгрессменам предстоит согласовать принятые ими документы и выработать окончательный вариант.