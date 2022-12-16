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Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд Сенат Конгресса США на заседании в четверг одобрил проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов США.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 07:21
Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

Сенат Конгресса США на заседании в четверг одобрил проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 83 законодателя, 11 высказались против. Ранее данный проект был одобрен также Палатой представителей Конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Законопроект, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также "делает постоянным запрет на обмен с РФ информацией, касающейся систем ПРО". Кроме того, в нем указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей РФ в мероприятиях Группы двадцати и нескольких других международных организаций.

Помимо этого, проект бюджета предусматривает выделение $11,5 млрд на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В документе также отмечаются "поддержка Конгрессом оборонного сотрудничества с Тайванем" и приглашения Тайваня к участию в военно-морских учениях в Тихом океане RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise, РИМПАК) в 2024 году. Американские законодатели намерены выделить до $10 млрд в течение пяти лет на финансирование продажи оружия и военной техники острову, на военную подготовку и другую помощь в сфере безопасности.

В целом объем согласованного законодателями проекта на $45 млрд больше того, что запросил Белый дом в начале нынешнего года. В проект заложены средства, выделяемые на американскую разведку, новые самолеты, корабли, военные транспортные средства, а также на современные технологии. Так, он включает $2,7 млрд на увеличение мощностей по производству боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на контракты на их поставку Украине. Помимо этого, в документ вошли инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) и противодействию гиперзвуковому оружию.

Размер оборонного бюджета на 2022 финансовый год составлял $778 млрд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı 2023-cü ilin 858 milyard dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib

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