Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги.
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В поддержку премьера выступили 95 сенаторов, 38 высказались против.
В голосовании не принимали участия "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига".
Напомним, что Марио Драги объявил о решении подать в отставку с поста председателя Совета министров Италии, который он занимал с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что "большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло".
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.