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Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги.
Другие страны
20 июля 2022 г. 22:42
Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Ansa.

В поддержку премьера выступили 95 сенаторов, 38 высказались против.

В голосовании не принимали участия "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига".

Напомним, что Марио Драги объявил о решении подать в отставку с поста председателя Совета министров Италии, который он занимал с 13 февраля 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что "большинство национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, ушло".

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

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