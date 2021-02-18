Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги.
Как передает Report, об этом сообщает
Издание отмечает, что в пользу кабмина свои голоса отдали 262 человека, а против проголосовали 40 сенаторов. От процедуры голосования отказались двое.
При этом минимальный порог составляет 161 голос.
"Я благодарю вас за высказанное уважение, оно должно быть оправдано и подтверждено действиями правительства под моим председательством", - подчеркнул Драги.
Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в субботу, 13 февраля.