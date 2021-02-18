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Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги

Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги
Другие страны
18 февраля 2021 г. 07:16
Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги
Марио Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги.

Как передает Report, об этом сообщает Varese News.

Издание отмечает, что в пользу кабмина свои голоса отдали 262 человека, а против проголосовали 40 сенаторов. От процедуры голосования отказались двое.

При этом минимальный порог составляет 161 голос.

"Я благодарю вас за высказанное уважение, оно должно быть оправдано и подтверждено действиями правительства под моим председательством", - подчеркнул Драги.

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в субботу, 13 февраля.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Senatı Draqinin başçılıq etdiyi hökumətə etimad göstərib

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