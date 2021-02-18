Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги.

Как передает Report, об этом сообщает Varese News .

Издание отмечает, что в пользу кабмина свои голоса отдали 262 человека, а против проголосовали 40 сенаторов. От процедуры голосования отказались двое.

При этом минимальный порог составляет 161 голос.

"Я благодарю вас за высказанное уважение, оно должно быть оправдано и подтверждено действиями правительства под моим председательством", - подчеркнул Драги.

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в субботу, 13 февраля.